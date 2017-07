Lerkendal nærmar seg utselt før returoppgjeret

Dei tilgjengelege billettane er utselde, men Tove Moe Dyrhaug, dagleg leiar i Rosenborg, fortel at klubben slepp ekstra billettar fredag.

– Per no er det ikkje et sete ledig, men klokka 12 slepp vi opp mot 3000 billettar. Dette er frå sesongkortkundar som ikkje har gjort gjenkjøp av «sin eigen plass», fortel ho til Nettavisen .

Rosenborg-laget sikra seg eit godt utgangspunkt i borteoppgjeret med 0–0 og har ei god moglegheit til å nå siste playoff-runde til meisterligaen.

