Torbjørn Bergerud har skrive under for Flensburg

Det skriv klubben på si nettside fredag.

Den norske keeperen har skrive under på ein treårskontrakt med den tyske storklubben.

– Eg er glad for å skulle vere ein del av Flensburg frå neste sesong. Under mitt besøk her skjønte eg kva lidenskap og profesjonalitet som finst i klubben og blant fansen, seier Bergerud til nettsida.

23-åringen skal spele for den danske klubben Holstebro ut året.

