Bjørn Maars Johnsen klar for Den Haag

Det melde klubben på nettstad en sin, med bilete av den ferske landslagsspelaren som held den grøne og gule drakta til klubben. Han har fått ei treårskontrakt.

– Det betyr mykje for meg å kunne spele for ADO Den Haag i æresdivisjonen. Mange spelarar har fått gjennombrotet sitt her. Eg ønskjer å vere viktig for laget kvar veke, med mål og assist. Eg har ei god kjensle for kva vi kan utrette, seier han til nettstaden.

Johnsen er født og oppvaksen i USA. Han har amerikansk mor og norsk far. 25-åringen blei overraskande tatt ut på det norske landslaget i juni, og han debuterte for Norge med eit 20 minutt langt innhopp i 1-1-kampen mot Tsjekkia i VM-kvalifiseringa. Nokre dagar seinare spelte han frå start mot Sverige.

Det siste året har fotballnomaden spelt for Hearts i skotsk eliteserie, men det blei med den eine sesongen. Også Hearts melde om overgangen på nettstad en sin.

Johnsen scora seks mål på 37 kampar for Hearts i ulike turneringar førre sesong. Han blei månadens spelar i eliteserien i november i fjor.

Tidlegare har han spelt for klubbar i Noreg, Spania, Portugal og Bulgaria.

Den Haag enda i vår på 11.-plass i den nederlandske toppdivisjonen.

