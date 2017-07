Johaug-advokat: – CAS har bedt om utsetting

I juni møtte Johaug til høyring i hovudkvarteret til CAS i Sveits. Det måtte ho fordi Det internasjonale skiforbundet (FIS) valde å anke utestenginga på 13 månader. FIS meinte dopingdommen ikkje var streng nok.

Ein månad seinare fekk Johaug og teamet rundt henne beskjed om at ei CAS-avgjerd ikkje ville komme før i starten av august. No ligg det an til at ho må vente ytterlegare nokre veker.

– Slik eg forstår det har CAS kunngjort at dei har bedt om ein fristutsetting til 18. august, opplyser Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til Aftenposten .

Kva det har å seie for utfallet, vil ikkje Hjort spekulere i.

– Det må vi berre rette oss etter, seier han.

Johaug gav 16. september i fjor ein positiv dopingprøve for det forbodne stoffet klostebol etter bruk av ein krem (Trofodermin). Ho er dømt til 13 månaders utestenging av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.

(©NPK)