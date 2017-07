OL-fordelinga klar: Først Paris, så LA

Paris og Los Angeles har lenge kniva om leikane i 2024, og IOC har erklært at begge byar er fullgode kandidatar. IOC-president Thomas Bach fekk nyleg gjennomslag for at den byen som ikkje får dei leikane skal bli tildelt leikane i 2028 i staden.

I staden for å la det vere opp til kongressen i Lima i september, som opphavleg tenkt, blei ein samde om å forhandle om kven som skal ha kva for leikar, og ifølgje Los Angeles Times er det no oppnådd semje.

Det er venta at IOC vil bekrefte avtalen seinare måndag.

Både Paris og Los Angeles blir vertsby for tredje gong. Paris hadde sommarleikane i 1900 og 1924, Los Angeles var vertsby i 1932 og 1984.

Paris får altså arrangere OL akkurat 100 år etter førre gong, mens Los Angeles blir vertsby for tredje gong 96 år etter den første.

