Tusenvis av dopingprøver analysert før VM-starten

Over 600 blodprøver er samla inn til det biologiske passet til idrettsutøvarane. Dette for å kunne oppdage forbodne stoff, for eksempel veksthormon. Det melder Det britiske friidrettsforbundet og AIU, den frittståande antidopingorganisasjonen til friidretten.

Under øvingane i London kjem det til å bli tatt meir enn 600 urinprøver «for å kunne oppdage eit bredt spekter av saker, inkludert bruk av EPO og anabole steroid».

Dei siste sju månadene er det tatt over 2000 blodprøver og nærmare 3000 urinprøver av VM-aktuelle friidrettsutøvarar utanfor konkurranse.

Meisterskapen i London startar fredag denne veka.

