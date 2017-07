United blir straffa for brot på antidopingreglane i europaligafinalen

Det skriv TV 2 , som viser til ei pressemelding frå Uefa måndag.

United, som slo Ajax 2–0 i europaligafinalen i mai, må betale bota på rundt 93.000 kroner fordi utvalde spelarar ikkje kom raskt nok til dopingkontroll etter kampslutt.

Samtidig blir både Daley Blind og Phil Jones straffa individuelt. Jones må stå over to kampar i Europa og får i tillegg ei bot på 46.000 kroner. Han skal ha komme med fornærmande kommentarar mot ein dopingkontrollør, i tillegg til at han skal ha vist mangel på respekt for dopingkontrollprosedyren, skriv TV 2. Blind blir bøtlagd for ikkje å ha møtt til dopingkontroll så raskt som mogleg.

United sikra seg ein billett til meisterligaen kommande sesong gjennom å vinne Europaligaen. Det blei berre 6.-plass i Premier League i 2016/2017.

