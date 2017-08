Haas vurderer karriereslutt

– Det kan godt vere at dette var den siste kampen min, sa tyskaren etter at Jan-Lennard Struff slo han 6-3, 7–6 (7–4) i Kitzbühel tysdag.

Haas har allereie bestemt at dette er siste år som proffspelar, men han vil ikkje reise frå turnering til turnering berre for å tape kvar gong.

– Nei, det er ei frykteleg kjensle, sa han.

Haas, som på toppen av karrieren var nummer to på ATP-rankinga, tok førre (og kanskje siste) siger då han påførte Roger Federer eit sjokktap i Stuttgart i juni.

Seinare har Haas tapt sin første kamp i Halle, Wimbledon, Båstad, Hamburg og no Kitzbühel.

– Eg klarer ikkje lenger å vise kva eg kan, og det er skuffande. Eg byrjar å lure på om eg burde ha slutta tidlegare, sa han.

Haas sa at han uansett tar ein pause no, men han har ikkje gitt opp håpet om å få wildcard til US Open for å spele der ein siste gong.

