Svimmel Ruud måtte avbryte kamp i Washington

Ruud vann det første settet 6–3 og tapte det andre 5–7. Under det andre settet måtte tennisprofilen frå Snarøya ha medisinsk tilsyn, skriv Tennis-Norge . Han fekk også medisinsk tilsyn mellom andre og tredje sett og var lenge utanfor banen.

I det tredje og avgjerande settet låg han under 0–3 før han gav seg.

Manager Venke Aure seier til Tennis-Norge at Ruud vart svimmel under kampen, og at varmen skal vere årsaka.

– Eg merka det først i midten av det andre settet. Vi hadde ein del fightar der, og då vart det berre verre og verre. Først klarte eg ikkje fokusere på ballen, og så vart eg liksom heilt matt. Og på slutten begynte eg å fryse. Og det er kanskje ikkje heilt normalt i 32 grader varme, seier Ruud til VG .

Tapet gjer at han går glipp av 20 verdifulle ATP-poeng.

Neste turnering for Ruud er ein ATP Challenger-turnering i Aptos, California neste veke.

– Eg håpar å få til ei roleg treningsøkt allereie i morgon. Eg får berre tøffe meg opp og bite tennene saman – her er det ingen kjære mor. Heldigvis er vêret litt annleis der – det er ikkje så fuktig som her i Washington. Så eg satsar på at det skal gå fint, seier Ruud.

