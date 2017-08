Kristoff bekrefta som UAE-ryttar

Kristoff har dei tre siste sesongane sykla for Katusha-laget, men kontrakten hans går ut etter denne sesongen. Under Tour de France skal nordmannen ha skrive under ein intensjonsavtale med United Arab Emirates-laget (UAE) og onsdag kom stadfestinga.

Det er snakk om ein toårskontrakt for Kristoff. Også Sven Erik Bystrøm, Kristoffs lagkamerat i Katusha, skal ha blitt einig med UAE om ein toårskontrakt. Bystrøm vil ikkje røpe sin nye arbeidsgivar overfor statskanalen, men innrømmer at han «kjem til å signere ein toårskontrakt veldig snart».

Danske Ekstra Bladet melde tysdag at Kristoffs danske hjelpar Michael Mørkøv, også han i Katusha, blir med på lasset til UAE.

Kristoff har vore Katusha-ryttar sidan overgangen frå BMC i 2012, men Stavanger-syklisten har i lang tid blitt kopla vekk frå sitt noverande lag.

Kristoff har tatt fleire prestisjetunge sigrar i Katusha-trøya. «Storhaug-ekspressen» har vunne klassikarar som Milano-Sanremo og Flandern rundt, og kan også vise til to etappesigrar i Tour de France. I årets utgåve av det prestisjetunge trevekersrittet hadde 30-åringen stong ut, og tonen mellom han og Katusha-leiinga verka tidvis spent undervegs og på førehand. Kristoff fekk for eksempel ikkje med seg nemnde Mørkøv, den faste spurtopptrekkaren til nordmannen, med på laget til Frankrike.

Alexander Kristoff tok sin siste siger då han søndag vann verdstourrittet London-Surrey Classic.

