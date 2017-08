Neymar nærmar seg PSG-overgang

Barcelona-profilen Neymar har lenge blitt kopla til franske Paris Saint-Germain. Franskmennene skal vere villige til å utløyse utkjøpsklausulen for brasilianaren på 222 millionar euro, tilsvarande over to milliardar kroner.

– Barcelona seier at Neymar har fortalt lagkameratane at han vil forlate klubben, skriv AP.

Barcelona-trenar Ernesto Valverde gav Neymar løyve til å forlate treningsøkta onsdag.

– Neymar har fått lov til å forlate Barcelona. Det går mot ein overgang til Paris Saint-Germain, skriv BBC .

Tysdag skreiv AFP at Barcelona har bestemt seg for å blokkere ein bonus på 26 millionar euro til Neymar. Ei kjelde i Barcelona sa til nyheitsbyrået at millionbonusen, som vart avtalt då Neymar forlengde sin kontrakt med katalanarane i fjor, «har blitt sett på vent for å sjå om Neymar forlèt klubben».

