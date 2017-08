Jakob Ingebrigtsen vann europeisk kåring

Det melder EA på Facebook-sid a si fredag.

– Han er ein fantastisk utøvar. No har alle dei tre brørne blitt europameistrar, og det er heilt utruleg imponerande, seier den meritterte friidrettstrenaren Leif Olav Alnes til NTB.

Han er trenar for både Karsten Warholm og Amalie Iuel i den norske VM-troppen, og han har også trent Geir Moen med suksess.

– Det ser unekteleg veldig lovande ut, og det blir spennande å følgje han, seier Alnes om Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen vann suverent to gull under U20-EM. Sandnes-guten kunne fort å ha stått igjen med ein gulltrippel om det ikkje hadde vore for eit fall under finalen på 1500-meteren.

Ingebrigtsen har sett fleire juniorrekordar, og nyleg sprang han godt under VM-kravet i debuten på 3000 meter hinder. Det gav ungguten plass i den norske VM-troppen.

16-åringen blei den yngste vinnaren i kåringa nokon gong då han blei kåra til månadenes utøvar i desember 2016. Ungguten fekk då utmerkinga etter siger i U20-klassen i EM i terrengløp.

Spydkastaren Sara Kolak blei kåra til månadens friidrettsutøvar for juli på kvinnesida.

