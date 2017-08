Knalltøff trekning for Rosenborg

RBK-laget mista playoff til meisterligagruppespelet etter 0–1 mot Celtic over to kampar. No blir vegen inn i gruppespelet i Europaligaen vel så tøff for mannskapen til Kåre Ingebrigtsen.

Dei moglege motstandarane til Rosenborgs stod mellom Ajax, Fenerbahçe, Ludogorets, BATE Borisov, Dinamo Zagreb eller Maccabi Tel-Aviv, med førstnemnde lag som verst tenkelege scenario.

Det scenarioet blei ein realitet etter trekninga fredag.

Ajax gjekk heile vegen til europaligafinalen førre sesong, men måtte sjå seg slått av Manchester United på målstreken. Det nederlandske laget enda på andreplass i heimleg serie førre sesong, berre slått med eitt poeng av Feyenoord.

(©NPK)