Svensk ekspert trur CAS slit med Johaug-saka

Andrén-Sandberg er leiar av det svenske Riksidrottsförbundets dopingkommisjon. Han trur at både Johaug og dommarane gjerne skulle ha sett seg ferdige med saksbehandlinga allereie.

– Eg kan ikkje tenkje meg at dei ventar på meir fakta. Det tyder på at ein har vanskeleg for å sjå korleis ein skal stelle seg (til saka), seier han ifølgje nyheitsbyrået TT.

Lang ventetid

Då Johaug møtte til høyring hos Idrettens valdgiftsrett (CAS) i juni meinte generalsekretær Matthieu Reeb i CAS at ein dom kunne ventast om få veker.

Søndag var det to månader sidan høyringa. CAS bad nyleg om ei utsetting, og dommen kjem tidlegast 18. august, fekk NTB opplyst frå Johaug-leiren.

– Det er jo to månader sidan høyringa vart halden, og det kjem jo ikkje noko meir. Det er vel diskusjonar om korleis ein skal gjere det. Om ein frikjenner henne og seier «det var vel ikkje så farleg?» – kva skal ein då gjere med neste idrettsutøvar som blir tatt for ein så liten, liten dose av eit anabolt steroid? Då må ein sleppe han eller henne også, seier Andrén-Sandberg.

– Blir neppe frikjent

Den 69 år gamle legen ser ikkje for seg at Johaug kan frikjennast heilt. For langrennsstjerna er det viktigaste uansett at dommen frå CAS blir på under 15 månader, slik at ho rekk OL til vinteren.

– Det er ganske sannsynleg at det har gått for seg slik som ho har sagt, men det finst jo ingen bevis for det. Kor mykje kan ein tru på henne? Ein kunne tenkje seg at ho i april det året (2016) tok ein kjempedose av dette anabole steroidet, og at akkurat den mengda var igjen fem månader seinare. Og i reglene står det at ein ikkje får ha stoffet i seg, og det hadde ho, fortset Andrén-Sandberg.

Det var i september i fjor at Johaug avla den positive dopingprøven for stoffet klostebol etter bruk av kremen Trofodermin mot ei solforbrent leppe. Sidan er ho blitt dømt til 13 månaders utestenging av domsutvalet i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) anka den dommen til CAS.

(©NPK)