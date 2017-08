Carragher spår Conte-farvel innan eitt år

Chelsea vann Premier League på suverent vis i debutsesongen til Conte, men det har lenge gått rykte om gnistringar mellom italienaren og leiinga i London-klubben.

Nyleg var Conte ærleg på at Chelsea-stallen er for liten til å gå laus på ein ny ligasesong kombinert med spel i meisterligaen. Han har måtta sjå Nemanja Matic forsvinne til serierival Manchester United, og Chelsea har slite med å hente spelarane han ønskjer seg.

Conte er kjent for å vere kravstor og nøyer seg ikkje med mellomløysingar. Sommaren 2014 sa han plutseleg opp jobben i Juventus fordi han var misnøgd med klubbens satsing på overgangsmarknaden.

– Eg vil bli veldig overraska om han framleis er Chelsea-manager om tolv månader. Han er den typen manager som ikkje aksepterer at folk frå leiinga blandar seg inn i det sportslege, spesielt ikkje etter ein ligatittel, seier Carragher til Sky Sports .

Den tidlegare Liverpool-stopparen poengterer at Chelsea-managerar sjeldan varer meir enn to år under klubbeigar Roman Abramovitsj. I 2015 fekk José Mourinho sparken berre eitt halvt år etter at han hadde leidd klubben til ligagull.

– Chelsea har ein forretningsmodell. Dei er litt som Real Madrid, der manageren ikkje blir like mykje verdsett som i andre klubbar. Dei er ikkje redde for å kvitte seg med ein topp manager. Du kan eigentleg ikkje klage på det heller, for Chelsea har vunne fleire trofé enn alle andre under Abramovitsj, seier Sky-ekspert Carragher.

Chelsea serieopnar heime mot Burnley laurdag.

