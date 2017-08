Lund Svindal måtte kvile kneet

– Kneet blei varmt og irritert og då veit vi av erfaring, når det gjeld kneet til Aksel, at han må ta ein pause, seier landslagslege Marc Strauss til NRK.

Det var Strauss som opererte kneet til Svindal i januar. Landslagslegen seier at det er forventa at Svindal må ta litt pausar i starten, og han trur framleis nordmannen kan rekke det første utforrennet for sesongen i Lake Louise i slutten av november.

Kneet må derimot bli betydeleg betre framover slik at han kan trene for fullt neste månad – når alpinistane reiser på ei fire veker lang samling til Chile.

– Det må fungere i september, om ikkje blir alt litt på hælane, seier Svindal til statskanalen.

Samlinga i Sør-Amerika blir svært viktig med tanke på fortsetjinga av sesongen. I Chile får Svindal moglegheita til å køyre nesten opp mot konkurransefart i utfor som er mest belastande for kneet.

– Det blir ein ordentleg test på korleis kroppen og ting fungerer, så det blir avgjerande, seier landslagssjef Christian Mitter.

Alpinistane startar som vanleg sesongen med storslalåm på isbreen i Sölden 29. oktober. Teknikarane fortset i finske Levi 11. november, mens fartskøyrarane opnar for alvor i Lake Louise 25. november.

OL i Pyeongchang i februar er det store høgdepunktet for sesongen.

(©NPK)