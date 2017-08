Skjerping av hygienen skal hindre norovirus-spreiing

– Vi har hatt eit møte med IAAFs (Det internasjonale friidrettsforbundet) medisinske team. Vi kjem derfrå no og har fått den siste informasjonen om situasjonen rundt noroviruset. No er det slik at alle hotell er affisert av viruset. Det har vore relativt lite utvikling det siste døgnet, så totalt sett er det 37 smitta som no er registrert. Det er fire eller fem fleire enn det var tysdag, seier den norske landslagslegen Ove Talsnes.

Ein viss kontroll

– Det betyr at det er ein viss kontroll over situasjonen, og at dei tiltaka som arrangørane og IAAF har sett i verk, ser ut til å fungere. Det betyr ikkje at dei har full kontroll over situasjonen. For dette er ein type virus som kontrollerer seg sjølv, men dei har moglegheiter til å sette i verk tiltak som hindrar at dette spreier seg vidare, heldt Talsnes fram under den norske pressekonferansen på Grange Tower Bridge Hotel onsdag ettermiddag.

– Vi har allereie sett i verk mange tiltak, og vi kjem til å sette i verk fleire. Eg har vore i kontakt med ein del andre team som har vore utsett og har ein del utøvarar ute, og blitt informert om dei tiltaka som er gjort.

– Vi kjem til å ha eit møte rett etter dette pressetreffet for å sette i verk tiltak som vil hindre at vi får dette inn i troppen vår. Vi har inga tilfelle i troppen så langt, men det er tilfelle her på hotellet. Vi må vere på vakt.

Spreier seg raskt

Talsnes seier at noroviruset spreier seg veldig raskt via dråpe- og kontaktsmitte.

– Diaré og oppkast er symptoma, og derfor er handhygiene er veldig viktig. Vi må skjerpe handhygienen og vere nøye med eting og omgang med andre utøvarar. Lokale med mykje folk, heiser og bussar til og frå stadion bør vi også unngå. Vi må hindre kontakt med andre utøvarar. Vi skal også lage retningslinjer for bruk av toalett.

– Alle som har hatt oppkast eller laus avføring, må registrere seg hos arrangørane. Symptoma er såpass kraftige. Vi er nøydd til å ta vare på dei friske utøvarane våre og isolere smittekjelda, seier landslagslegen.

