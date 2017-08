Endå ein remis for Carlsen

Etter remis i 7. runde i Sinquefield Cup i St. Louis onsdag kveld, ligg han eit halvt poeng bak dei tre i teten som alle har 4,5 poeng – Maxime Vachier-Lagrave, Levon Aronian og Viswanathan Anand. Det står no att to rundar, skrivVG.

Carlsens motstandarar i desse to partia er Jan Nepomnjasjtsji og Levon Aronian.

– Eg har openbert brent like mange sjansar i denne turneringa som eg gjer på eit heilt år, sa Carlsens etter partiet ifølgje nettsidamattogpatt.no.

Verdsmeisteren vann ein bonde i midtspelet, men russaren valde å trekke i nødbremsen ved å gå inn i sluttspel med ein bonde under. Etter like over tre timars spel og 47 trekk vart dei for 11. gong einige om remis.

