Mor til Karsten beheldt roa

Både ho og mannen Mikal og ei rad andre frå Ulsteinvik var på plass under sigersfesten på Hilton Canary Wharfs.

Mamma, som også fungerer som pressekontakt for sonen utanfor meisterskapa, fekk ein god klem av guten sin då ho fekk moglegheit til det mellom slaga.

Slik opplevde mamma sigersløpet:

– Vi veit at det er stor finale og at alt kan skje, og at det faktisk gjekk er heilt ufatteleg. Den tanken hadde eg ikkje tort å tenkje.

– Korleis var det å sitte og sjå på?

– Eg trur at eg sat ganske godt heile vegen. Eg var veldig roleg, det var forsøksheata eg var mest nervøs for. Etter det tenkte eg at alt var bonus. Eg tenkte at for Karsten var dette ein siger uansett, fordi han var kommen i ein finale i eit VM. Og det er stort. Tenk på at han har jobba med hekken i eitt og halvt år circa og så når han verdstoppen. Det er fantastisk i seg sjølv.

Familien hadde ikkje lagt opp til noka stor feiring.

– No er vi her, og så får vi sjå. Du klarer ikkje å ta inn over deg så mykje. Dette blir nok feiringa vår i dag, og så får vi ta det igjen med ein middag seinare ein dag. Vi skal sørgje for å få feira dette skikkeleg.

– Kan du seie litt om den jobben som ligg bak dette?

– All ære til Leif Olav (trenar Alnes) som verkeleg har lagt ned mykje arbeid med all planlegging og greier. Det ligg mykje arbeid bak og mange timar med trening. Karsten har gledd seg til å gå på trening og har det kjempegøy i teamet. Dette har ikkje komme gjennom enkelt arbeid. Det er mange timars innsats frå fleire.

