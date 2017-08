Thorkildsen: – Årets største idrettsprestasjon

– Det er verdas beste utøvar i det han driv med. Det er verdas største individuelle idrett. Det kjem ikkje til å skje noko større innan individuell idrett dette året, var dommen frå Thorkildsen.

Det er åtte år sidan han sjølv tok sitt siste VM-gull.

– Den jobben som han og Leif Olav (Alnes, trenar) har gjort det siste året, har vore formidabel. Forhåpentlegvis kjem det ei fortsetting på dette her som blir endå betre, seier Thorkildsen til NTB.

– Tidleg i sesongen fekk eg spørsmål om folk kom til å vite kven Karsten Warholm var etter sesongen. Veit dei ikkje det no, drit dei i sport for å seie det slik. Det han har prestert her i dag, er opp i mot toppen av toppen.

Byggje vidare

Sørlendingen er ikkje i tvil om at Warholm kan ha ei stor framtid i friidrettsverda.

– Eg har eigentleg tenkt at Karsten er ein av dei som det burde satsast på mot Tokyo, og byggje det gradvis mot det. Når han slår gjennom så tidleg som det her, så er det sånn: «Ja ja, vi kjem til å fortsette å gjere ein god jobb». Dette kjem til å bli mykje betre.

Skal halde han nede

Den tidlegare spydkastaren har vore ein av mange rundt det norske talentet som har slått gjennom med eit brak blant seniorane denne sesongen. 35-åringen meiner det ikkje blir noko problem å halde den ferske verdsmeisteren på 400 meter hekk i øyra når treningskvardagen fortset på Olympiatoppen i Oslo.

– Han har ein tendens til å vere lett høg på seg sjølv. Det må justerast heile tida, men det har ikkje vore noko problem til no, så det trur eg skal gå like greitt framover. Han er enno ung. Det er ikkje så komplisert å jekke han ned litt, smiler den tidlegare olympiske meisteren.

– Vi har ein ekstremt god tone. Det er det som gjer det morosamt å hjelpe til og vere med på trening. Når vi er på trening legg vi ikkje noko mellom, og det trur eg ikkje Leif Olav og han gjer heller. Det trengst ikkje. Han respekterer at du er ærleg, avsluttar Thorkildsen.

(©NPK)