Kristiansen blir kaptein i Midtjylland

Kristiansen er blitt ein viktig brikke for både Midtjylland og det norske landslaget etter overgangen til Danmark for to år sidan. No får ho ytterlegare ei stadfesting på tilliten ho nyt blant trenarane.

– Veronica har både dei menneskelege og handballmessige kvalitetane til å vere kaptein. Ho er godt likt i troppen og kan bidra med både nasjonal og internasjonal erfaring, seier sjeftrenar Kristian Kristensen til Midtjyllands nettstad.

27 år gamle Kristiansen ber kapteinsbindet for første gong i ein cupkamp mot Lyngby 24. august. Det ser ho fram til.

– Eg gler meg. Det er ei stor ære for meg å bli kaptein, og det er ei oppgåve eg går inn i 110 prosent, både på og utanfor bana. Samtidig trur eg det vil løfte meg som person og spelar, seier ho.

Gjennom sin nye rolle går Kristiansen i Gro Hammerseng-Edins fotspor. Den no pensjonerte stjernespelaren var kaptein i Midtjylland (tidlegare Ikast) i fleire år.

