Full familiefest for bronsevinnar Filip

Nesten fire timar etter at VM-bronsen var sikra i ein høgdramatisk 1500-meterfinale, der det lenge var truslar om protestar, kom Filip ned trappa til kjellarlokalet på Grange Tower Bridge Hotell eit par steinkast frå Themsen i City of London.

Der venta ein haug med kjente, blant anna mamma Tone, fem søsken og kjærasten Astrid Mangen Cederkvist.

Rått

– Heilt rått! I dag er vi utruleg stolt! konstaterte friidrettspresident Ketil Tømmernes før han forærte champagneflaska til Filip, som etter litt klabb og babb fekk opna den så spruten stod.

Det var tydeleg at 24-åringen koste seg blant sine eigne.

– Dritkult! Det er herleg å feire med så mange kjente, nær familie, venner og alt, sa Filip.

Ifølgje sikre kjelder var det ein gjeng på heile 28 som kom eins ærend for å støtte Filip i dei siste VM-dagane.

– Ja, og eg hadde litt press på meg. Heile gjengen hadde bestilt for heile helga, og dei var ein støtte i både forsøk og semifinale. Eg hadde eit press for å komme meg vidare, for dersom ikkje hadde dei ikkje fått noko valuta for pengane. Det var herleg å innfri, og det er hyggeleg å få helse på familien. Eg har fått helst på dei innimellom, men det er kult å ha dei her på tribunen.

Offer?

– Du har vore veldig mykje borte frå dei, blant anna seks veker i St. Moritz. Kva offer er det å vere borte så lenge frå dei?

– Det er det som skal til for å bli god. Vi brukar høgdetrening gjennom heile året, og det er ein del av vår treningsfilosofi. Eg var heldig å få selskap av kjærasten min i ti dagar. Det hjelper på litt det.

– Kor mykje betyr familien for deg?

– Den betyr alt. Eg hadde ikkje stått her dersom det ikkje hadde vore for dei. Då hadde eg gitt meg med springing for lenge sidan. Det å ha Henrik har betydd veldig mykje, og utan støtta frå mamma og pappa hadde det ikkje vore nokon vits i å fortsette. Det hadde ikkje vore resultat til det, sa Noregs ferskaste medaljevinnar i friidrett.

NB: Den nemnde broren Jakob (16) reiste heim frå friidretts-VM tidlegare i veka for å førebu seg til eit stemne i Polen.

