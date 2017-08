Avis: Fleirtal for å stengje overgangsvindauga i Premier League før sesongstart

Ifølgje den britiske storavisa er det eit klart fleirtal blant dei 20 PL-klubbane om å flytte på overgangsvindauga. Det er venta at regelendringa blir vedtatt i september.

Forslaget går ut på at den engelske overgangsfristen frå 2018/19-sesongen skal gå ut éi veke før seriestart. I år stenger sommarvindauget 31. august, nesten tre veker etter at sesongen har starta.

Watford skal vere ein av få klubbar som ikkje likar forslaget, skriv Telegraph.

Wengers kampsak

Arsenals veteranmanager Arsène Wenger har i mange år vore ein forkjempar for å stengje overgangsvindauga før ligastarten.

– Plager det meg at vindauga framleis er ope? Ja, for det skaper uvisse. Ved sesongstart bør alle spelarane vere knytt til klubbane sine, sa Wenger i august 2015.

Swansea-manager Paul Clement var inne på det same då han uttalte seg etter 0-0-kampen mot Southampton i seriepremieren i helga. Begge dei to klubbane har spelarar som for tida blir jakta på av ligarivalar.

Kan selje til utlandet

– Det er frustrerande, og eg er sikker på at Southampton føler det same. Derfor meiner eg løysinga er å stengje vindauga og å ha alt på plass før serien startar, slik at vi kan gå vidare og jobbe med fotballen, sa Clement og la til:

– Vi snakka om det under eit Premier League-møte i førre veke. Majoriteten av klubbane er for.

Forslaget som ser ut til å bli vedtatt, opnar for at Premier League-laga kan selje spelarar til utanlandske klubbar også etter sesongstarten.

