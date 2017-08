Noreg får med ni ryttarar til sykkel-VM i Bergen

Det låg an til eit nervepirrande rankingdrama mellom Noreg og Polen før VM-fristen tysdag, men resultata førre veke gjekk i norsk favør med god margin.

Til slutt måtte polakkane sjå seg slått med 353,25 poeng på rankinga til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Vi visste at vi var nøydde til å gjere jobben sjølv, og i Arctic Race gjorde vi det vi måtte. EM-gullet til Alexander Kristoff var meir som ein bonus, seier Kristiansen til NTB.

August Jensen og Kristoff tok kvar sin etappesiger i Arctic Race of Norway. I tillegg sikra Jensen andreplassen i samandraget, mens Kristoff vart nummer fire. Slikt blir det poeng av.

Det er topp ti-nasjonane på UCI-rankinga som kan stille med fullt lag på fellesstarten for menn på den siste VM-dagen i Bergen. Det skjer søndag 24. september.

Framgang

Hadde Noreg vorte skubba ned til ellevteplassen, hadde Kristiansen vorte tvinga til å nøye seg med seks ryttarar på startstreken. Han er glad for å få full kvote på heimebane.

– Det gir oss tre ekstra hjelperyttarar og fleire å spele på. Med tanke på sykkelmiljøet som har vakse fram i Noreg, hadde seks ryttarar vore litt trongt. Ni gir oss meir spelerom og taktiske moglegheiter til å dytte det i vår retning undervegs i rittet, seier landslagssjefen.

Det er andre året på rad at Noreg stiller med ni syklistar i VM-fellesstarten. Kristiansen minner om at det berre er tre år sidan det norske herrelaget talde tre mann.

– Det viser kva for ein fenomenal jobb som er gjort. Eit stort klapp på skuldra. Vi har stødig nærma oss dei beste nasjonane i toppen, seier han.

Skal skine

Kristiansen erkjenner samtidig at norsk sykkelsport har ei utfordring. Det er framleis litt tynt bak Kristoff og Edvald Boasson Hagen i den aller ypparste verdseliten.

– Vi slit med å komme veldig mykje høgare på rankinga. Det er framleis slik at vi lener oss tungt på Alex og Edvald som dei store poengplukkarane.

Landslagssjefen vil førebels ikkje seie så mykje om det kommande laguttaket utover at Kristoff og Boasson Hagen er den soleklare frontduoen.

– Vi har to sterke kort i Alex og Edvald. Alt blir lagt opp rundt dei to for å få dei til å skine i VM.

