Ronaldo-karantene irriterer Zidane

– Det er veldig irriterande. Ser ein på alt som hende og at Ronaldo ikkje skal spele for oss på fem kampar … Det er utruleg irriterande, seier den franske trenaren til Real Madrid.

Ronaldo fekk to gule kort på to minutt. Det første fekk han etter å ha rive av seg drakta og det andre for filming. Etter å ha sett det raude kortet gav portugisaren dommaren ein liten dytt i ryggen før han gjekk av banen.

Den dytten utvida utestenginga med fire kampar. Real Madrid har klaga inn avgjerda.

Real Madrid vann 3–1 borte mot Barcelona i den første av to kampar i den spanske supercupen. Returmøtet skal spelast førstkommande onsdag.

(©NPK)