Tre nordmenn klare for Vueltaen

Nyleg vart det kjent at Eiking melder overgang til belgiske Wanty etter sesongen, men først skal han få sjansen i Vueltaen med FDJ.

Det franske laget bekrefta laguttaket på Twitter tysdag.

Bystrøm er truleg ferdig i Katusha etter sesongen. Ifølgje fleire medium, deriblant TV 2 og NRK, er det venta at han snart skriv under for UAE. Lagkamerat Alexander Kristoff er allereie klar for laget frå neste sesong.

Lars Petter Nordhaug kan bli den fjerde nordmannen i Vueltaen i år. Han er blant dei ti i bruttotroppen til Aqua Blue. Ni ryttarar frå kvart lag får køyre trevekersrittet.

