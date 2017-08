Real Madrid mot Borussia Dortmund og Tottenham i Champions League

Det var glitter og stas over heile linja i Monaco under trekninga. Der vart også fleire prisar delte ut, deriblant årets spelar både for menn og kvinner.

Men oppsettet for milliardfasen i meisterligaen var det største. Berre fire norske spelarar er med i gruppespelet: Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Tarik Elyounoussi (Olympiakos), Mohamed Elyounoussi (Basel) og Kristoffer Ajer (Celtic).

Dette er gruppene (laga er sett opp i rekkjefølgje etter seedingsnivå):

A: Benfica (Portugal), Manchester United (England), Basel (Sveits), CSKA Moskva (Russland).

B: Bayern München (Tyskland), Paris Saint-Germain (Frankrike), Anderlecht (Belgia), Celtic (Skottland).

C: Chelsea (England), Atlético Madrid (Spania), Roma (Italia), Qarabag (Aserbajdsjan).

D: Juventus (Italia), Barcelona (Spania), Olympiakos (Hellas), Sporting Lisboa (Portugal).

E: Spartak Moskva (Russland), Sevilla (Spania), Liverpool (England), Maribor (Slovenia).

F: Sjakhtar Donetsk (Ukraina), Manchester City (England), Napoli (Italia), Feyenoord (Nederland).

GRAM: Monaco (Frankrike), Porto (Portugal), Besiktas (Tyrkia), RB Leipzig (Tyskland).

H: Real Madrid (Spania), Borussia Dortmund (Tyskland), Tottenham (England), APOEL Nikosia (Kypros).

Dei to beste frå kvar gruppe avanserer til åttedelsfinale, mens trearlaga hoppar over til cupspelet i Europaligaen.

Dette er kampdatoane:

1: 12. -13. september

2: 26. -27. september

3: 17. -18. oktober

4: 31. oktober og 1. november

5: 21.–22. november

6: 5.–6. desember.

(©NPK)