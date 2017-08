Lundanes: – Den beste tilbakemeldinga

– Dette var den beste tilbakemeldinga eg kunne få eit år før VM, seier Olav Lundanes etter å ha gått heilt til topps under mellomdistanse i prøve-VM i Latvia.

Verdsmeisteren på langdistanse var veldig fornøgd med løpet. Han viste at han også kan vere best på den mellomste skogsdistansen.

– Taktikken min i dag var ganske klar; eg skulle vere bestemt, både i springinga og orienteringa, og eg hadde lovd meg sjølv at eg skulle fullføre heilt inn i postane utan å nøle. Då er det veldig moro å lykkast.

Når Lundanes spring bestemt og utan feil er det få, om nokon, som heng med, og fredag var det til slutt eit 40-tals sekund ned til Matthias Kyburz på 2.-plass. Svenske Gustav Bergman på 3.-plass var dryge minuttet bak.

– Det er ei veldig god stadfesting før VM i same terrengtype neste år. Men samtidig er det no jobben fram mot VM i 2018 verkeleg begynner. Uansett er det bra å ha eit forsprang på dei andre. Eg er sikker på at dei må springe fortare for å vinne VM neste år enn det eg gjorde i dag.

Laurdag står det skogsstafett på programmet. Søndag ventar sprinten.

