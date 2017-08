Semb: – Ingen forhandlingar med Hegerberg

– Vi hadde behov for å møte henne. Vi fekk melding om at ho ville gi seg på landslaget, og då ønskte vi å høyre grunngjevinga i eit møte "face to face", sa toppfotballsjef Semb på eit pressemøte tysdag.

Saman med landslagssjefen og generalsekretæren i fotballforbundet var han i møte med Noregs største fotballnamn, utan å få henne til å gjere om avgjerda si.

– Vi hadde eit godt, ope møte der ho la fram sine synspunkt, sa Semb og avviste at ho hadde stilt krav.

– Ny tilbakemelding

I pressemeldinga der ho grunngjev sin "pause" frå landslaget kjem Hegerberg med kritikk av måten landslaget er leidd på over tid, og ho etterlyste forbetringar både i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og oppfølginga.

– Det var overraskande, for det er ei ny tilbakemelding. Ho viser også til ein periode der det var gode resultat, sa Semb og peikte blant anna på at Hegerberg spelte EM-finale med Noreg som 18-åring.

– All toppfotball er ein kontinuerleg evalueringsprosess. Kvar trening, kvar kamp, treningsperiodar og spesielt meisterskap. Det skal vere skikkeleg stor takhøgd for å melde tilbake om kva som må forbetrast, men då er det viktig at tilbakemeldingane er så konkrete som mogleg, sa Semb.

Satsar på dei som vil

Toppfotballsjefen er både overraska og skuffa over Hegerbergs avgjerd.

– Eg vart like overraska som Martin (Sjögren). Eg hadde sett for meg at Ada skulle gå i bresjen og dra laget vidare inn i VM-kvalifiseringa. Sjølvsagt er eg veldig skuffa, men det er berre å beklage, og så får vi jobbe vidare med spelarane som er motiverte for å spele på landslaget.

Noreg innleier VM-kvalifiseringa med kamp mot Nord-Irland i Fredrikstad 15. september.

