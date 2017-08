Arna Bjørnar og Vålerenga vidare i NM

Nautnes scora dei to første måla på Arna Idrettspark mot Grand Bodø, og etter at Josée Nagi la på til 3–0 og Line Dverseth Danielsen reduserte frå straffemerket, scora Nautnes to mål til.

Arna Bjørnar vann 5–1 og er trygt vidare til NM-semifinalane.

Vålerenga la grunnlaget for avansement i første omgang mot Trondheims-Ørn på bortebane. Gunhildur Jonsdottir og Anne Lise Olsen sørgde for at Oslo-laget leidde 2–0 før pause.

Oda Fugelsnes gav heimelaget eit håp med si 1-2-scoring i det 72. minutt, men Vålerenga heldt unna.

