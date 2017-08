NFF gir Rosenborg europaliga-hjelp

Det bekreftar NFF i ei pressemelding onsdag.

Rosenborg er Noregs einaste representant i gruppespelet i Europaligaen denne sesongen. Etter at Ajax vart slått ut over to kampar har NFF vurdert at fire kampar burde flyttast.

– Suksess i Europa er eit sentralt mål for norsk fotball som alle stiller seg lojalt bak. Eg vil derfor rette ei stor takk til alle involverte klubbar og rettshavarar for å ha vore både imøtekomne og fleksible, seier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn.

Kampane det gjeld er: LSK – RBK måndag 25. september blir flytta til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 – Odd søndag 24. september blir flytta til måndag 25. september kl. 19.00, RBK – Stabæk måndag 30. oktober blir flytta til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK–Aalesund søndag 29. oktober blir flytta til måndag 30. oktober kl. 19.00.

