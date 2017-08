Stian Sivertzen legg snowboardet på hylla

Det bekreftar hardhausen overfor NRK onsdag.

– Eg har vore igjennom mange tøffe skadar, og etter to store rundar har eg måtta innsjå at det blir for hardt for kroppen. Då tok eg valet om å legge opp som profesjonell, seier 28-åringen til NRK.

Etter å ha svevd mellom liv og død i starten av 2016, vart Kongsberg-utøvaren utskriven etter seks dramatiske veker på sjukehuset. Då hadde den 28 år gamle snowboardaren framleis ein infeksjon i kroppen. Infeksjonen kom truleg av ein stent i hovudpulsåra, som Sivertzen fekk operert inn etter eit fall i prøve i prøve-OL i 2009.

– Risikoen ved å fortsette kan vere fatale. Dei (legane) er redde for at eg kan stryke med, fordi det er så mykje uvisse rundt skaden min. Det er vanskeleg å få svar på kva kroppen min kan tole, og då kan det sjølvsagt bli katastrofalt, fortel Sivertzen ærleg.

– Eg synest jo ingenting er så skummelt, men eg veit det er risiko i det eg driv med. Det er høg fart og mykje kan skje. Så etter gode samtalar med mange legar, Olympiatoppen, forbund og familie og venner, har eg funne ut at det er lurast at eg legg opp, legg han til.

Sivertsen har to bronsemedaljar frå X Games. Under OL i Sotsji vart Kongsberg-mannen nummer fem.

