Sjakk: Sterk Carlsen-siger i Georgia

Dermed fortsette den norske verdsmeisteren sin solide start på turneringa. I 1. runde vart nigerianaren Ouwafemi Balogun slått i to strake parti.

Verdscupturneringa i Georgias hovudstad Tbilisi vert spelt som ei utslagsturnering. Kvar kamp vert spelt over to parti. Dersom duellantane har vunne eitt parti kvar, blir det omspel i hurtigsjakk.

Magnus Carlens siger over russiske Drejev onsdag betyr at nordmannen klarer seg med remis i det andre partiet torsdag for å sikre plassen i 16.-delsfinale. Torsdag spelar i tillegg verdsmeisteren med kvite brikker.

Med i Tbilisi er også den norske ungguten Aryan Tari. Også han har klart seg bra innleiingsvis. Tysdag spelte han seg til plass i 2. runde ved å slå ut den sterke engelskmannen David Howell etter omspel. Etter fem remis på rad i lang- og hurtigsjakk vann Tari slik at siffera vart 3,5 mot 2,5.

I 32.-delsfinalen møter Tari amerikanske Aleksandr Lenderman, og partiet onsdag enda i remis. Tari hadde kvite brikker.

Verdscupturneringa i Tbilisi fungerer dessutan som kvalifisering til den kandidatturneringa der Magnus Carlsens neste VM-motstandar skal utpeikast. Dei to spelarane som når finalen i Georgia får plass i kandidatturneringa.

