Kvinneleg dommar skriv fotballhistorie

– Sjølvsagt gler eg meg til min første kamp i 1. Bundesliga, men det er opp til andre å avgjere om dette er historisk. Eg er litt splitta, seier Steinhaus til Hertha Berlins nettstad.

– På den eine sida er det berre ein ny fotballkamp som eg skal prøve å dømme godt, men samtidig er eg den første kvinna som dømmer i 1. Bundesliga. Dermed er det ikkje kva som helst kamp, særleg ikkje for publikum.

Hertha Berlin markerer hendinga ved å legge ut ein del billettar til halv pris berre for kvinner.

– I Berlin har kvinner alltid vore med på å forme framtida. Dette var på høg tid, melde klubben på Twitter.

Fortent

Werder Bremen-trenar Alexander Nouri applauderer også valet av Steinhaus.

– Ho har gjort seg fortent til dette gjennom god dømming. Det handlar om prestasjonar, uansett om ein er mann eller kvinne. Eg har stor respekt for det ho har utretta og synest det er flott at ho skal dømme kampen søndag, seier han.

Steinhaus har dømt fleire storkampar for kvinner, deriblant VM-finalen i 2011, OL-finalen i 2012 og meisterligafinalen så seint som i år. Ho har i ti år dømt i 2. Bundesliga for menn. I mai vart det kjent at ho og dei fire mannlege assistentane hennar er flytta opp til 1. Bundesliga.

Fløyte

– Endeleg er det vår tur. Vi er godt førebudde, sa Steinhaus då ho fekk oppdraget. Faren hennar var fotballdommar, og ho har tidlegare sagt at ho vart «fødd med fløyte i munnen».

– Eg er komme hit på grunn av mine prestasjonar, ikkje fordi eg er kvinne. Det er viktig å hugse. Om det gjer meg til ein rollemodell for unge jenter eller ein pioner for likestilling så er det ein bonus, seier ho.

Søndag leier ho Rune A. Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og dei andre spelarane ut på Olympiastadion til ein kamp som allereie med første blås i fløyta går inn i fotballhistoria.

