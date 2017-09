Ban Ki-moon skal leie IOCs etiske kommisjon

– Dette er eit viktig ansvar, sa sørkoreanaren i takketalen etter at han vart vald under IOC-kongressen i Lima.

Han følgjer Youssoupha Ndiaye, og blant dei umiddelbare oppgåvene blir å sjå på ein stemmekjøpskandale rundt tildelinga av sommar-OL til Rio de Janeiro.

Den brasilianske IOC-medlemmen Carlos Nuzman er under etterforsking i heimlandet mistenkt for å ha vore involvert i kjøp av stemmer for 2 millionar dollar da 2016-leikane vart henta til Brasil under kongressen i København i 2009.

IOC-president Thomas Bach sa denne veka at IOC ventar på meir informasjon frå dei brasilianske styresmaktene før dei tar det neste steget.

Den profilerte IOC-medlemmen Dick Pound meiner derimot at den etiske kommisjonen må skjere gjennom og starte si eiga gransking.

Ban var generalsekretær i FN frå 2007 til 2016.

