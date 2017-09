Reklame frå utanlandske spelselskap aukar for fjerde året på rad

Sjølv om Lotteritilsynet i fjor varsla at dei kom til å slå kraftigare ned på aktørar som promoterte utanlandske spelselskap, minkar ikkje reklameveksten.

– Dette er det fjerde året på rad at Medietilsynet registrerer framleis vekst i marknaden for pengespelreklame som ville vore ulovleg etter norsk rett, på tv, opplyser seniorrådgivar Linda M. Andersen i Medietilsynet.

Norske tv-kanalar som sender frå England, slik fleire av Discovery-kanalane og kanalane til MTG gjer, kan vise reklame for utanlandske bookmakerar, sjølv om desse spela ikkje er tillatne i Noreg.

Ifølgje Kampanje vart det brukt 866 millionar bruttokroner på slik noregsretta reklame i fjor. Det er ein vekst på 17 prosent.

Fornøgd trass i veksten

Trass i veksten i det dei karakteriserer som ulovleg spelreklame, er Lotteritilsynet fornøgd med tiltaka sine.

– Veksten er mindre enn før, og det er bra, men han skal lenger ned. Vi jobbar hardt kvar dag med å stanse den totale mengda med ulovleg reklame. Dette viser kor viktig jobben og samfunnsoppdraget vårt er med å skjerme sårbare grupper mot speleproblem.

– Det er òg vårt oppdrag å skjerme den norske marknaden. Det er særleg risikospelarane vi er opptatt av, og reklamen på tv er særleg retta mot dei. Vi veit frå hjelpelinjestatistikken at 74 prosent av dei som ringjer inn med speleproblem på grunn av kasinospel på nett, nemner eit utanlandsk spelselskap som årsak. Dette vitnar om eit stort ansvar, seier kommunikasjonsdirektør Anne-Mette Hjelle i Lotteritilsynet til Kampanje.

No varslar tilsynet stenging av 460 nettsider som promoterer utanlandske bookmakerar. Fleire hundre nettsider er allereie stengde etter pålegg frå Lotteritilsynet.

Gir seg ikkje

Dagleg kan ein i sosiale medium som Twitter sjå reklame og spelanbefalingar for selskap som NordicBet, Unibet og ComeOn.

Det sistnemnde selskapet brukte 80 millionar kroner på tv-reklame på norske tv-kanalar i fjor. Spelselskapet har ingen planar om å minske trykket mot potensielle norske kundar.

– Dei nye reklametala viser tydeleg at toppen i spelbransjen enno ikkje er nådd, langt ifrå. Dei viser òg tydeleg kor viktig bidraga frå spelbransjen er for norske arbeidsplassar og mediebransjen spesielt. Utan desse millionane hadde mediemangfaldet i Noreg vore svakare og fleire kanalar hadde hatt mindre moglegheiter til å konkurrere. No er det snart opp til resten av mediebransjen å hevde sin rett på desse midlane, seier country manager Stian Røsvik Bjørstad i ComeOn til Kampanje.

