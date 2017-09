Europaligaen flyttar til TV 2

Det er tidlegare kjent at TV 2 skal dele Champions League med MTG. Onsdag kunne TV 2 fortelje at kanalen har sikra seg Europaligaen fram til 2021. Det skal sendast over 200 kampar.

– Med Europaligaen kan TV 2 no tilby det råaste internasjonale fotballtilbodet Noreg nokon gong har sett, seier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Kanalen hans har frå 2018 rettar til meisterliga, europaliga, Premier League, EM- og VM-kvalifisering, Nations League (den nye turneringen for landslag) og dessutan EM- og VM-sluttspel.

– Dette er ei formidabel samling fotball frå øvste hylle. Dette er noko alle drøymer om å kunne tilby fotballfans i Noreg, så i dag står jubelen i taket i TV 2 Sporten, seier sportsredaktør i TV 2 i ei pressemelding.

FotballXtra blir neste år flytta over til TV 2 Sportskanalen.

– Målet vårt er å servere sjåarane mest mogleg og best mogleg live sport. Europaligaen er ein attraktiv og ettertrakta rett i sterk utvikling. Denne investeringa stadfestar posisjonen til TV 2 som den fremste formidlaren av fotball i Noreg, seier Hagen.

Europaligaen har dei siste åra blitt sendt på plattformene til Discovery.

