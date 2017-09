Edvartsen tar fotballforbundet til retten

38-åringen som mista jobben som seksjonsleiar i NFF tar i staden saka direkte til Oslo tingrett.

– Vi ser ikkje grunn til å ønske forhandlingar. Han vil ha jobben tilbake og erstatning for uhøvla framferd frå NFFs side, skriv Edvartsens advokat John Christian Elden i ein e-post til avisa.

Fotballforbundet har fått varsel om at Edvartsen har gått til søksmål. NFF på si side kan gjennom to veker krevje forhandlingar. Den tidlegare toppdommaren må møte i desse forhandlingar om så skjer.

– Vi har avslutta tilsettingsforholdet til Edvartsen og grunngav kvifor, og steller oss til det. Vi har ikkje behov for å kommentere dette nærmare, skriv kommunikasjonssjef i NFF Svein Graff.

Svein-Erik Edvartsen har det siste halvåret hatt ein konflikt gåande med Norges Fotballforbund. Det starta med at han rauk uklar med dommarsjef Terje Hauge og ikkje blei sett opp til å dømme kampar.

Konflikten synest å ha blitt løyst etter eit forlik i mai, men seinare har det komme fram at NFF sit på nokre e-postar som Edvartsen skal ha sendt under falske namn. Det er e-postar som handlar om Edvartsen og Hauge, og som NFF har bevis for er sendt av Edvartsen.

Edvartsen avviser dette. Det skal vere den direkte årsaka til at 38-åringen mista jobben som seksjonsleiar.

(©NPK)