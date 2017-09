OL-stadion i Pyeongchang snart klar

Det stadfestar organisasjonskomiteen i Pyeongchang fredag. Stadionet har plass til 35.000 tilskodarar. Det har vore ein del kontroversar rundt bygginga fordi heile anlegget skal bli rive etter at OL-elden blir sløkt 25. februar neste år.

Då skal det byggjast eit museum og gi plass for andre fritidssyslar på tomta.

Sørkoreanarar har vurdert å ta i bruk eksisterande stadion i andre byar for seremoniane for å redusere kostnadene. Ein gjekk til slutt for å byggje eit mellombels anlegg etter at fleire Pyeongchang-innbyggjarar har protestert kraftig mot å flytte seremoniane ut av byen.

Det har også vore uro rundt utandørsstadionet, bygd oppe i fjellet der ein er utsett for kraftig vind, ville føre til at publikum under seremoniane ville bli utsett for ekstrem kulde.

Det har også vore store kostnadsoverskridingar og uro over anlegg som berre vil bli liggjande utan å bli brukt etter OL. Då sørkoreanarane blei tildelt OL i 2011, var budsjettet på 7–8 milliardar dollar (56-64 milliardar kroner). Så langt ligg rekninga på rundt 100 milliardar kroner.

Åpningsseremonien er 9. februar, mens leikane blir avslutta 25. februar neste år.

