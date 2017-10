Trist Piqué kan droppe meir spel for Spania

Han kan gi seg dersom støtta til katalansk sjølvstende er eit problem for trenar Julen Lopetegui.

– Dette er mi verste erfaring som spelar, sa Piqué på ein pressekonferanse etter Las Palmas-kampen.

Den gjekk for tomme tribunar. Han hadde tårer i auga då han møtte pressa. – Det var ikkje nokon aggresjon hos folket (under folkeavstemminga) i dag, og likevel agerte politiet som dei gjorde, sa han.

Barcelona-spelaren uttalte etter kampen at han er klar for å trekke seg frå det spanske landslaget om trenaren ønsker det, skriv The Guardian.

Bakgrunnen er folkeavstemminga i Catalonia søndag kor politiet brukte vald for å hindre folk frå å stemme. Piqué blei sjølv fotografert då han avla stemma si tidlegare på dagen.

– Enten stemmer ein ja, nei eller blankt. Men ein stemmer. Under Franco kunne vi ikkje forsvare ideane våre. Eg er, og føler meg katalansk, og eg er veldig stolt over innbyggjarane og deira oppførsel. Akkurat som eg har vore dei siste sju åra, sa forsvarsspelaren i eit intervju.

Slutt?

På ein pressekonferanse søndag kveld blei foreløpige tal frå folkeavstemminga lagt fram. Med over 2 millionar stemmer har 90 prosent av befolkninga stemt ja til sjølvstende.

Piqué er i troppen når Spania møter Albania fredag og Israel neste måndag i kvalifiseringskampane til VM, men seier at han er villig til å trekke seg frå landslaget om engasjementet hans for Catalonia er eit problem.

– Men eg trur eg kan halde fram med å spele for landslaget. Eg er overbevist om at tusenvis av menneske er ueinige med det som har skjedd i dag. Men om trenaren eller leiinga rundt landslaget meiner det er eit problem, vil eg trekke meg før 2018.

(©NPK)