Semje om sparetiltak for Tokyo-OL

IOC-visepresident John Coates sa at Den internasjonale olympiske komiteen ønskjer å sjå 1 milliard dollar kutta frå OL-budsjettet på 12 milliardar dollar (96 milliardar kroner).

Han sa at det blei funne potensielle innsparingar på 11 av dei 14 områda som blei diskutert under møtet med den lokale arrangøren.

– Dette er eit mål vi meiner bør kunne bli oppnådd ikkje berre av Tokyo, men av alle sommar-OL-arrangørar, sa Coates, som er leiar i koordineringskommisjonen for Tokyo-leikane.

– Vi prøver å skape ein situasjon kor OL ikkje belastar offentlege middel.

IOC prøver å gjere OL-arrangement meir overkommelege som ledd i president Thomas Bachs "Agenda 2020"-reformer.

Best mogleg leikar

For å spare pengar har arrangøren i Tokyo flytta fleire øvingar til allereie eksisterande arenaer i nærliggjande område.

I mai blei det oppnådd semje om kostnadsdeling med lokale styresmakter i stader utanfor Tokyo som skal arrangere øvingar.

– Når vi leitar etter ytterlegare innsparingar, er det viktig å gjere det innanfor rammene vi blei samde om i mai, sa leiar i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori etter møtet med IOC.

Han sa at det var nokre hete diskusjonar, men understreka at alle er samde om at målet er å levere eit best mogleg OL-arrangement.

Uroa for vasskvalitet

På møtet blei også vasskvaliteten i Tokyo-bukta diskutert. Kraftig nedbør i august har bidratt til at forureiningsnivået er høgare enn vanleg, og urovekkjande med tanke på at havsymjing og triatlon skal avviklast der.

Arrangøren forsikra onsdag at ein vil sette i verk tiltak før leikane for å sikre akseptabel vasskvalitet.

