Éin utøvar testa positivt under OL i Vancouver

1195 urinprøver er testa på nytt etter vinter-OL i 2010. Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) opplyser måndag at tre testar kom tilbake med positivt resultat, alle frå same utøvar. Men kva for ein utøvar det dreier seg om opplyser ikkje IOC.

IOC har tidlegare gjennomført nye testar av prøver tatt under OL i Beijing (2008) og London i 2012. Det har ført til at meir enn 50 medaljar i ulik valør har skifta eigarar, etter at nye testmetodar avslørte meir enn 100 dopa idrettsutøvarar.

