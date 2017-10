Fifa skal etterforska PSG-eigaren etter korrupsjonsskuldingar

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) stadfesta fredag at det er sett i verk ei innleiande etterforsking av al-Khelaifi. Den qatarske fotballtoppen er mistenkt for lovbrot i samband med tildelinga av medierettane for fotball-VM til visse nasjonar.

Påtalemakta i Sveits mistenkjer at beIN Media Group, som blir styrt av al-Khelaifi, betalte stikkpengar til tidlegare FIFA-generalsekretær Jerome Valcke for å sikra seg lukrative VM-rettar.

Valcke avviste fredag heilt at han har late seg smørja av al-Khelaifi.

– Dei seier at Nasser har gjeve meg pengar i byte for fordelaktig behandling ved kjøp av rettar, men eg har ikkje fått noko som helst frå han, seier Valcke til den franske avisa L'Equipe.

– Det har aldri vore noko utveksling mellom Nasser og meg. Aldri.

Fredag ettermiddag opplyste italiensk politi derimot at al-Khelaifi hadde stilt ein luksusvilla på Sardinia til rådvelde for Valcke. Politiet ransaka villaen torsdag.

Ifølgje advokaten til franskmannen blei det betalt husleige då Valcke nytta seg av den luksuriøse bustaden.

Valcke blei teken inn til avhøyr i Genève då han var i Sveits i samband med ei høyring i Idrettens valdgiftsrett. Påtalemakta sa at han har status som mistenkt.

Fri mann

Advokaten til Valcke streka etter avhøyret under at klienten hans nektar for å ha gjort noko gale.

– Han forlét bygningen som ein fri mann. Han er ikkje underlagt nokon restriksjonar, og det er ikkje betalt noka form for kausjon, sa Stephane Ceccaldi i ein uttale.

Den tredje mistenkte i saka er ein ikkje namngjeven forretningsmann.

Saka har vore etterforska sidan mars, men blei kjend då Valcke blei teken inn til avhøyr torsdag. Same dagen blei det på oppdrag frå sveitsiske styresmakter aksjonert mot lokale i fleire land, mellom anna kontoret til beIN Media Group i Paris. Det er selskapet til al-Khelaifi.

Bevis

Sveitsiske styresmakter meiner å ha bevis for at Valcke tok imot urettmessige fordelar frå forretningsmannen i samband med sal av medierettar til fleire VM, og at det også var ulovlege kontaktar med al-Khelaifi i samband med sal av rettar.

På same måten som Valcke har også beIN i ein uttale nekta for at det har skjedd noko ulovleg.

Valcke fekk i januar sparken som FIFA-generalsekretær. Han hadde vore suspendert sidan september i fjor, då han blei skulda for å ha vore involvert i svartebørssal av VM-billettar.

Han er utestengd frå fotballen i ti år, ei straff han har bede Idrettens valdgiftsrett om å oppheva.

