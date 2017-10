USAs landslagssjef trekkjer seg etter VM-fiasko

Arena steppa inn som USA-trenar i november i fjor etter sparkinga av Jürgen Klinsmann. Amerikanarane trong tysdag berre eitt poeng mot allereie utslåtte Trinidad og Tobago for å vera sikra VM-plass, men enda opp med å tapa 1–2 i den siste kvalifiseringskampen.

Sidan både Honduras og Panama vann kampane sine, fall USA ned til femteplass på Concacaf-tabellen og miste det første VM-sluttspelet sitt for første gong sidan 1986.

– Det er heilt på sin plass å stilla spørsmål rundt korleis vi kan bli betre. Det er ingen tvil om at den prosessen allereie har starta og vil halda fram slik at fotballen i USA kan utvikla seg, seier Bruce Arena.

I 2002 leidde han USA til kvartfinalen under VM i Sør-Korea og Japan. Han var også amerikansk landslagssjef under verdsmeisterskapen fire år seinare.

– Det er eit stort privilegium for alle trenarar å vera landslagssjef. Eg er takksam for å ha fått denne moglegheita to gonger i karrieren min, seier Arena.

