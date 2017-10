Jørgen Rostrup blir ny norsk landslagssjef

Buch har vore norsk landslagstrenar i orientering dei fire siste åra. På den tida har det blitt 15 VM-medaljar, men 1. november er det slutt.

Norges Orienteringsforbund opplyser at Kenneth Buch ikkje fekk fornya engasjementet sitt i Noreg, og at Jørgen Rostrup tek over som norsk landslagssjef.

Rostrup har fleire gonger blitt verdsmeister for Noreg, mellom anna på kortdistanse, Klassisk distanse og stafett.

Buch blir frå 1. november éin av to danske landslagstrenarar. Han skal ha ansvaret for skogsdistanseløparane, mens Torbjørn Gasbjerg skal ha ansvaret for sprintarane.

– Eg er sikker på at Buch vil vera med på å løfta oss på skogsdistansane, seier sportssjef Lars Lindström i det danske orienteringsforbundet.

VM neste år skal arrangerast i Noreg.

Frå 2019 blir VM-strukturen endra. I like år blir det arrangert distanse-VM. I ulike år blir det VM i sprintdistansar.

