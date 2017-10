Politiet gir sykkel-VM ei hjelpande hand, droppar mykje av millionkrav

Politiet vurderer det nemleg som usannsynleg å få tilbake heile kravet på 13,4 millionar kroner frå VM-arrangøren, skriv Bergens Tidende. Dermed er kravet redusert med 10,2 millionar kroner til 3,2 millionar.

– Sjølv om vi meiner at vi har rett på desse pengane, så vil vi anbefale for Politidirektoratet (POD) at vi droppar størstedelen av kravet, seier Morten Ørn, leiar for fellesoperative tenester i Vest politidistrikt, til avisa.

Totalt hadde politiet utgifter på 36,2 millionar under sykkel-VM. Av denne summen skulle VM-arrangøren etter planen betale ein eigendel på 13,4 millionar.

Delen som uansett ikkje blir droppa, er 3,2 millionar kroner som sykkel-VM fekk overført over statsbudsjettet i 2014. POD og Vest politidistrikt skal no diskutere saka.

– Politidirektoratet kan ikkje ettergi eit krav utan vidare. Dette må vi sjå nærare på i dialog med Vest politidistrikt, kommenterer Trude Beate Sveen, seksjonsleiar i avdeling for strategi, økonomi og verksemdsstyring i POD.

