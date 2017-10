Avis: Zlatan trenar med lagkameratane i United

Kjeldene til den britiske storavisa opplyser at Zlatan har vore med på United-treningane i ei veke. Han har ikkje spelt fotballkamp sidan han blei stygt kneskadd i Europaligaen mot Anderlecht 20. april.

United-manager José Mourinho har sagt at han ikkje reknar med å ha svensken tilbake før i januar. Men dei anonyme rapportane frå treningsfeltet tyder på at Ibrahimovic er oppe på 90 prosent av full kapasitet.

Kjeldene til The Sun seier at det tek nokre veker før Zlatan er tilbake i full fysisk kontakt, men at han kan skyta, sentra og springa uhindra. Etter det som blir fortalt, arbeider han også med kondisjonstrening kvar dag.

Stjernespissen har ikkje hatt nokon tilbakeslag under rehabiliteringsprosessen, og sjølv har han hevda at han kjem tilbake sterkare enn nokon gong.

– Eg føler meg bra. Eg har trent kvar einaste dag sidn operasjonen, så eg har ikkje hatt ferie. Eg konsentrerer meg om å nå målet, og eg kjem til å gjera alt for å nå det, sa han til nyheitsbyrået AFP for ein månad sidan.

(©NPK)