Danmarks EM-heltar stiller ikkje i VM-kvalifiseringskamp

Årsaka er konflikten mellom Danmarks fotballforbund (DBU) og spelarane. Dei har forgjeves prøvd å komme til semje om ein ny avtale, og spelarane stilte ikkje på trening verken måndag, tysdag eller onsdag.

Spelarane på Danmarks kvinnelandslag i fotball vart folkeheltar på sin veg mot EM-sølv i sommar, men sidan har konflikten med DBU heilt skugga over prestasjonane på bana.

DBU melde tysdag at dei onsdag ville melde frå til Sveriges fotballforbund (SFF) at spelarane ikkje ønsker å spele den viktige VM-kvalifiseringskampen i Göteborg fredag. Litt før 12 onsdag melde SFF at beskjeden er mottatt.

– Det er ein historisk dårleg dag for kvinnelandslaget og dansk fotball totalt sett, seier toppfotballsjef i DBU Kim Hallberg.

– Det er beklageleg og heilt grotesk at vi er i ein situasjon der spelarane ikkje vil møte til viktige landskampar, sjølv om vi har tilbode betre vilkår og invitert til nye forhandlingar etter kampane. Vi opplever at spelarforeininga og spelarane tar kampar og fans som gislar i faglege forhandlingar.

Prinsipp

I september sørgde ein mellombels avtale i siste augneblink for at Danmarks VM-kvalifiseringskamp mot Ungarn kunne spelast. Den enda med 6-1-siger. Då tida igjen heldt på å renne ut for oktoberkampane, opna DBU for ein ny mellombels avtale, men det vart avvist av spelarane.

Konflikten handlar delvis om pengar, men også om prinsipp. Spelarane krev at DBU skal ta på seg arbeidsgjevaransvar under samlingar, noko forbundet motset seg.

Tysdag kveld rykte representanten for spelarane, Janni Arnth, ut og kritiserte DBUs haldning.

Kritikk

– Det er jo djupt ulogisk at dei heller vil bruke tida på å avlyse kampen enn på å forhandle. Vi er klare til å komme og spele, så la oss forhandle på plass ein avtale så vi kan gjere det, sa ho.

Spelarane har boikotta dei oppsette treningane i Helsingør sidan måndag, men dei har i staden trent for seg sjølv i Dragør.

– Det er feil når dei seier at vi ikkje vil spele. Sjølvsagt ønsker vi å spele, men det krev ein avtale, og den må vi få i orden no, sa Arnth.

Slik blir det ikkje, og dermed heng Danmarks håp om VM-sluttspel i 2019 i ein tynn tråd.

