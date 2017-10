Tøff oppgåve ventar Rosenborg i St. Petersburg

Det vil vera ein stor sensasjon om Kåre Ingebrigtsen og hans utvalde skulle slå Zenit torsdag kveld. Men det har skjedd under tidlegare. Rosenborg treng poeng for å vera i kampen om avansement til cupspelet frå gruppe L, der Real Sociedad og Vardar Skopje også er med. Dei to beste frå gruppa avanserer.

Zenit har imponert sidan sesongstarten og leier den russiske serien med 28 poeng etter at 13 serierundar er unnagjort. I helga gjekk laget derimot på det første tapet i sesongen med 0–1 heime mot Arsenal Tula.

Det viser at laget er sårbart viss det set ned nivået. Der ligg sjansen til Rosenborg mot russarane.

– Dei leier gruppa, så alle veit om styrkane deira. Men i fotball er alt mogleg, som dei seier. Vi skal reisa dit og gjera det vi må for å få eit resultat, seier RBK-vingen Samuel Adegbenro til nettsida til klubben.

Nigerianaren blei kjøpt frå Viking i sommar, først og fremst for å styrkja laget til kampane i Europa.

Meir sjølvtillit

Etter å ha blitt overkøyrt av Real Sociedad, har Rosenborg fått litt meir sjølvtillit tilbake i laget, og Vardar blei slegen 3–1 heime på Lerkendal sist. Trønderane har også festa grepet om tittelen i Eliteserien.

Zenit slo Vardar 5–0 i den første kampen på bortebane og banka også Real Sociedad med 3–1 heime.

Aleksandr Kokorin har vore svært god og stått for fire av måla til laget i gruppespelet til Europaligaen så langt. No skal han bryna seg på den av målvaktene i Europaligaen som har stoppa flest ballar. André Hansen står bokført med 13 redningar.

På offensiven for Rosenborg har Nicklas Bendtner vist seg som ei solid forsterking, og sjølvtilliten i laget har vakse i takt med det dansken har prestert ute på banen.

Ingebrigtsen vs. Mancini

Zenit er ikkje noko nytt kjennskap for Rosenborg som klubb, men for alle spelarane på det noverande RBK-laget vil det vera ei ny erfaring. Laga møttest for første gong i UEFA-cupen for elleve år sidan. Den gongen blei det 0-2-tap heime og 1–2 borte for trønderane.

I dag er det italienske Roberto Mancini som leier laget. Dei mest kjende spelarane på laget er Branislav Ivanovic, Jurij Zjirkov, Domenico Criscito og Artjom Dziuba.

Kåre Ingebrigtsen har også ei heilt spesiell oppleving mot Mancini i minne. Han herja på midtbanen til Noreg i EM-kvalifiseringa mot Italia med Mancini som spiss. Noreg vann 2–1 på Ullevaal i 1991. Det som sit best igjen på hjerneborken frå den kampen er då Lars Bohinen rundlurte den italienske målvakta Walter Zenga.

(©NPK)