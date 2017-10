Avis: Arrangørane bak sykkel-VM venta stort underskot

I etterkant av meisterskapen har det komme signal om at arrangementet går kraftig i underskot. Og ifølgje avisa viste allereie prognosane i sommar at eit underskot var venta.

«Resultatmessig ser prognosane ikkje særleg lovande ut og vi kan fort få eit underskot på rundt 15 millionar kroner,» heiter det i eit notat som skal vere skrive 13. juli av sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen i Norges Cykleforbund (NCF) og styreleiar Mona Hellesnes i Bergen 2017 AS. I notatet blir det vist til lågare inntekter og valuta som hovudårsakene til dei endelege tala.

Dagen etter meisterskapen var over, sa arrangementssjef Helge Stormoen til VG at dei då skulle få den fulle oversikta over inntekter og sal, og håpa på å kunne gå i null. Men allereie før VM var over tyda alt på arrangementet ville gå fleire millionar i minus.

I slutten av september starta sykkelinteresserte kronerulling for å hjelpe NCF. Hansen opna ein Vipps-konto der det vart donert 3,2 millionar kroner.

Tysdag vart det kjent at politiet vil redusere sine krav på 13,4 millionar kroner til 3,2 millionar, grunna signala om underskot.

Verken Stormoen eller Hansen ønsker å gi ein kommentar til avisa.

